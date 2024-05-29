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Aracıyla ayı sürüsünü böyle takip etti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 09:11
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde gece ayı sürüsüyle karşılaşan sürücü dakikalarca aracıyla ayıları takip etti.
Aracıyla ayı sürüsünü böyle takip etti
Aracıyla ayı sürüsünü böyle takip etti
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