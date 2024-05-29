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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Nihat Salih başı orada bulundu | Beyaz kova ve battaniye...

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edilen B.D. gözaltına alındı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde de kan izleri arandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:30
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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Başı orada bulundu | Beyaz kova ve battaniye...

İstanbul Pendik'te yaşanan vahşetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D.'yle ilgili soruşturma derinleştirildi.

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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Başı orada bulundu | Beyaz kova ve battaniye...

Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle ortaya çıktı.

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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Başı orada bulundu | Beyaz kova ve battaniye...

Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri B.D.'yi gözaltına aldı.

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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Başı orada bulundu | Beyaz kova ve battaniye...

Görüntülerde, B.D., kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden B.D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Başı orada bulundu | Beyaz kova ve battaniye...

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ
Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.