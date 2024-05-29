Eski eşini bıçakladı, haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik’i (35) bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık’a ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 10 sayfalık gerekçeli kararda, “Sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdiğine kanaat getirilmiş sonradan değiştirdiği bu beyanlarına da mahkememizce itibar edilmemiştir” denildi.