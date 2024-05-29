29 Mayıs 2024, Çarşamba
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İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Kız kardeşi...
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurup sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Meydana gelen korkunç olayda anne ve baba hayatını kaybederken, katil oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.