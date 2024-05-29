29 Mayıs 2024, Çarşamba
1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…
Erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre bireyler arasında farklılık göstermektedir. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi olurken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için daha düşük yaşlarda emeklilik imkanı sunulmaktadır. Bu durum, emeklilik planlarını belirlerken kişinin sigorta primi ödeme geçmişi ve başlangıç tarihlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Emeklilik hakkı ve planlamaları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:59
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