1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını belirleyebiliyor. Emeklilik planlarının çeşitliliği arasından en uygununu seçmek isteyenler için yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor. Bu rehber, SGK tarafından sunulan emeklilik planlarını değerlendirmek ve kendileri için en uygun seçeneği belirlemek isteyenlere yönelik kapsamlı bir kılavuz niteliğinde. Emeklilik planlarınızı en iyi şekilde yapabilmek için gerekli tüm bilgiler haberimizde...