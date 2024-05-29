29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Deniz Akkaya’nın kızı koruma altına alındı
16 yaşındaki kızı Ayşe ile ciddi sorunlar yaşadığını belirten Deniz Akkaya, açıklamalarıyla gündem oldu. Yaşadıkları tartışma sonrası kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Akkaya, "burnu sürtsün diye ben gönderdim" ifadelerini kullandı.