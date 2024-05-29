Mantar deyip geçmeyin! Uzmanlardan zehirli mantar uyarısı

Yazın gelmesiyle ormanlarda çeşit çeşit mantar var. Her yıl uzmanlar bilmediğiniz mantarı tüketmeyin uyarısı yapıyor. Farklı renk ve boyutlardaki o mantarların bazıları ölüme götürüyor.

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