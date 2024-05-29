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Mantar deyip geçmeyin! Uzmanlardan zehirli mantar uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 08:45
Yazın gelmesiyle ormanlarda çeşit çeşit mantar var. Her yıl uzmanlar bilmediğiniz mantarı tüketmeyin uyarısı yapıyor. Farklı renk ve boyutlardaki o mantarların bazıları ölüme götürüyor.
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