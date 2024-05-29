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EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar şimdi tercih tarihleri ve taban puanları konusunda bilgi beklemeye başladı. EKPSS, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir sınav olup, her yıl binlerce aday bu sınavda ter döküyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte, tercih sürecine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:32
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EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarını duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih süreci başladı. Peki EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...

EKPSS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN?

EKPSS tercihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve tercih kılavuzu yayınlanmadı.

Ancak, sınav takvimine bakarak ve geçmiş yılları göz önünde bulundurarak tahmini bir dönem söyleyebiliriz. Genellikle EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor.

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EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...

TERCİH VE YERLEŞTİRME

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...

TABAN PUANLAR BELLİ OLDU

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM 2024 EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS 2024 EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS 2024 EKPSS TABAN PUANLAR