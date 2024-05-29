29 Mayıs 2024, Çarşamba
EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar şimdi tercih tarihleri ve taban puanları konusunda bilgi beklemeye başladı. EKPSS, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir sınav olup, her yıl binlerce aday bu sınavda ter döküyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte, tercih sürecine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:32
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