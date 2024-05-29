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Nihat Salih'i kim, neden öldürdü? Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 09:24
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde 16 parçaya bölünmüş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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