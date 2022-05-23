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Görüntüler Türkiye'den... Gövde gösterisi yaptılar! 🐍 Zehirli yılanların dansı böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 23.05.2022 16:15
Sadece Sivas’ta nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri gövde gösterisi yaparken görüntülendi.
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