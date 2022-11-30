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Görüntüler Mardin’den… Ayı ile köpek kimseye aldırış etmedi 🐻 ⚡ 🐕 O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 30.11.2022 10:42
Son dakika haberi... Mardin Artuklu'da görenleri şaşkına çeviren anlar köylüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Ayı ile köpek bakın neler yaptı...
Görüntüler Mardin’den! Ayı ile köpek... GÖRÜNTÜLER MARDİN'DEN! AYI İLE KÖPEK...

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