26 Mayıs 2022, Perşembe
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Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmadılar: 18 kişi gözaltında
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu yapıldı. Ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı.