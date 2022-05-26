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Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmadılar: 18 kişi gözaltında

İHA
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Giriş: 26.05.2022 10:05
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu yapıldı. Ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı.
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