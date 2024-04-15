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Giresun’da su borusu patladı: Şebeke suyu metrelerce yükseldi!

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Giriş: 15.04.2024 19:02
Giresun merkeze bağlı Ülper köyünde ana su hattındaki bir borunun patlaması nedeniyle şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşandı. Patlayan borunun onarım çalışmaları devam ediyor.

Giresun merkeze bağlı Ülper köyü ile Çavuğoğlu köyleri arasında DSİ tarafından dere ıslah çalışması yapılırken, şehrin ana su hattındaki bir borunun patladı. Borudaki patlak nedeniyle tonlarca şebeke suyu dışarı aktı. Patlayan borudaki şebeke suyu metrelerce yükseğe ulaşırken şehirde su kesintisi yaşandı.

Giresun Belediyesi'nden alınan bilgide, patlayan şebeke hattının onarım çalışmalarının sürdüğü ve şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşandığı belirtildi.

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