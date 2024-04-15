15 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Giresun’da su borusu patladı: Şebeke suyu metrelerce yükseldi!
Giresun merkeze bağlı Ülper köyünde ana su hattındaki bir borunun patlaması nedeniyle şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşandı. Patlayan borunun onarım çalışmaları devam ediyor.
Giresun merkeze bağlı Ülper köyü ile Çavuğoğlu köyleri arasında DSİ tarafından dere ıslah çalışması yapılırken, şehrin ana su hattındaki bir borunun patladı. Borudaki patlak nedeniyle tonlarca şebeke suyu dışarı aktı. Patlayan borudaki şebeke suyu metrelerce yükseğe ulaşırken şehirde su kesintisi yaşandı.
Giresun Belediyesi'nden alınan bilgide, patlayan şebeke hattının onarım çalışmalarının sürdüğü ve şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşandığı belirtildi.