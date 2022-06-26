26 Haziran 2022, Pazar
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Geri dönüşümde yeni dönem! Solucanlara plastik yedirmeyi başardı
Osmaniye'de üniversite öğrencisi Ebru Çolakerol çok önemli bir çalışmaya imzattı. Çolakerol, uyguladığı yöntemle plastik atıkların soluncanlar tarafından tüketilmesini sağladı. İşte bu adım geri dönüşümde yeni dönemin kapısını araladı.