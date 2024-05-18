Genç hemşirenin sır ölümü! Refakatçi kaldığı hastanede can verdi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastanede dedesine refakat eden hemşire hastane odasında ölü bulundu. Erkek arkadaşı olan doktorun iğneyle ilaç enjekte ettikten sonra hemşirenin öldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

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