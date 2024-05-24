24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat! "Modem melatonin hormonunu doğrudan etkiliyor"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 18:46
Günümüzde neredeyse her evde kablosuz internet kullanılıyor. Ancak uzmanlar gece yatarken modemin kapatılması konusunda uyarıyor. Peki modemin gece açık kalmasının ne gibi zararları var? İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı!
Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı!
Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat!
Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat!
İş makine ile duvar arasında sıkışıp can verdi!
İş makine ile duvar arasında sıkışıp can verdi!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Başından vurulmuş halde bulundu!
Başından vurulmuş halde bulundu!
Sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi
Sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi
Hat sanatına adanmış bir ömür!
Hat sanatına adanmış bir ömür!
Sevgilisi terk etti lokma dağıttı!
Sevgilisi terk etti lokma dağıttı!
Araçlara çarparak yan yatan araç kamerada
Araçlara çarparak yan yatan araç kamerada
Türk çocukları daha mı az değerli?
Türk çocukları daha mı az değerli?
Akbaba sürüsü görüntülendi
Akbaba sürüsü görüntülendi
Daha Fazla Video Göster