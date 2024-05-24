Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat! "Modem melatonin hormonunu doğrudan etkiliyor"

Günümüzde neredeyse her evde kablosuz internet kullanılıyor. Ancak uzmanlar gece yatarken modemin kapatılması konusunda uyarıyor. Peki modemin gece açık kalmasının ne gibi zararları var? İşte detaylar…

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