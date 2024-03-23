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Gaziantep'te kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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Giriş: 23.03.2024 14:42
Gaziantep'te kontrolden çıkarak bir TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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