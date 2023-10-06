06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 17:36
Gaziantep'te, seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
Gaziantep’te kamyon yoldaki araçlara çarptı!
Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı!
Evlerde ödev savaşları başladı!
Evlerde ödev savaşları başladı!
Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
Kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
Eski komşuluklar kalmadı
Eski komşuluklar kalmadı
Montları, atkıları hazırlayın!
Montları, atkıları hazırlayın!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
Öğretmene saldırı kamerada
Öğretmene saldırı kamerada
Doğal gaz patlamasında kasıt izi
Doğal gaz patlamasında "kasıt" izi
Daha Fazla Video Göster