Gaziantep'te dehşet: Para istediği dayısı olumsuz yanıt verdi, öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedilirken vatandaşların ambulansın çok geç geldiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.