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Gaziantep’in meşhur yemeği: Alinazik! Usta ellerden alinazik tarifi…

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 20:13
Güncelleme:21.03.2024 20:13
Bugün iftar sofraları için Gaziantep yöresinden tarifler aldık. A Haber muhabiri Figen Koçak, Şef Hamza Kardaş ile mutfağa girdi ve meşhur alinazik yemeğini ve peynirli irmik helvası yaptı. İşte püf noktaları...
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Usta ellerden alinazik tarifi…
Usta ellerden alinazik tarifi…
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