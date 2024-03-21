Gaziantep’in meşhur yemeği: Alinazik! Usta ellerden alinazik tarifi…

Bugün iftar sofraları için Gaziantep yöresinden tarifler aldık. A Haber muhabiri Figen Koçak, Şef Hamza Kardaş ile mutfağa girdi ve meşhur alinazik yemeğini ve peynirli irmik helvası yaptı. İşte püf noktaları...

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