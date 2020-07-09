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Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi

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Giriş: 09.07.2020 14:06
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti, acılar hala taze hala derin... O gün vatanı FETÖ'cü teröristlere karşı canı pahasına savunan kahraman gazilerden biriydi... Ankara'nın kazan ilçesinde kahraman ünvanını kazanan o gazilerden biri de gazi Mustafa Zorova. Tam 45 operasyon geçiren Zorova hastane gözlerini açtığında "Memleket hayatta mı?" sorusunu sormuştu. GATA'da yatarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan onu ziyaret etmişti. Unutmadığı o anları A Haber'e anlattı.
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Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
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