Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti, acılar hala taze hala derin... O gün vatanı FETÖ'cü teröristlere karşı canı pahasına savunan kahraman gazilerden biriydi... Ankara'nın kazan ilçesinde kahraman ünvanını kazanan o gazilerden biri de gazi Mustafa Zorova. Tam 45 operasyon geçiren Zorova hastane gözlerini açtığında "Memleket hayatta mı?" sorusunu sormuştu. GATA'da yatarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan onu ziyaret etmişti. Unutmadığı o anları A Haber'e anlattı.