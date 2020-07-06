Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların altında ezilen ve o gecenin sembollerinden biri olan otomobil İstanbul Bahçelievler'de sergileniyor. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında detayları otomobilin sergilendiği noktadan aktardı.

15 Temmuz'da darbecilerin tankla ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergileniyor. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında detayları otomobilin sergilendiği noktadan aktardı.

KENDİ KÖTÜLÜKLERİ ONLARI BULSUN

15 Temmuz gecesi sergilenen aracın içinde ezilip gazi olan Görkem Mert Altaylar, o geceyi canlı yayında anlattı. Altaylar, "Tank üzerimden geçti omzumda arka tarafta cam izleri var ve bel kemiğimde kırılma var. Bir de karaciğerimde kesilme var." dedi. O zaman 7 yaşında olan Mert, "Kendi kötülükleri onları bulsun ne diyim…Vatanımıza askerlerimize polislerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.