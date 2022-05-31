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Galata'da bir genç kendini ateşe vererek intihara teşebbüs etti! Görgü tanıkları anlattı

DHA
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Giriş: 31.05.2022 23:27
Güncelleme:31.05.2022 23:27
Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda 28 yaşındaki genç kendini tinerle ateşe vererek intihara teşebbüs etti. Olay sonucu hastaneye kaldırılan gencin vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Gencin alev topuna döndüğü anlara tanık olan bir vatandaş o anları "Birden kendi kendini yaktı ateşe verdi. Hiç bir şey söylemedi. Direk yaktı. Sonra otelin görevlileri söndürdü. Durumu ağırdı çok kötüydü. Herkes video çekme peşindeydi" sözleriyle anlattı.
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