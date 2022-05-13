13 Mayıs 2022, Cuma
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Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi
Samanyolu galaksisinin kara deliği, tarihte ilk kez Türk bilim kadını Feryal Özel ve ekibi tarafından görüntülendi. Titiz bir çalışmanın sonucu olan o fotoğraf, bilim dünyasını harekete geçirdi. Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.