Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Seçil Erzan’ın yerini Arda Turan mı söyledi? Fatih Terim sessizliğini bozdu

Futbol dünyasındaki dolandırıcılık olayı bir süredir kamuoyunun gündeminde. Soruşturmanın detayları da çıkıyor. Futbol ve iş dünyasından kimler, ne kadar dolandırıldı? İşte detaylar...

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