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Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Seçil Erzan’ın yerini Arda Turan mı söyledi? Fatih Terim sessizliğini bozdu

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 09:45
Güncelleme:27.11.2023 09:45
Futbol dünyasındaki dolandırıcılık olayı bir süredir kamuoyunun gündeminde. Soruşturmanın detayları da çıkıyor. Futbol ve iş dünyasından kimler, ne kadar dolandırıldı? İşte detaylar...
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