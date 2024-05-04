04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Fransız uzmanlardan yeni rapor! 11 yaş altına telefon, 13 yaş altına internet yasağı tartışması
Fransa çocuklarda cep telefonu yasağını tartışıyor. Fransız uzmanlar 11 yaş altındaki çocuklara cep telefonu verilmemesi, 13 yaşın altındaki çocukların ise internet erişimi olan bir telefona sahip olmamasını öneriyor. Fransa'da konuşulan rapor Türkiye'de de uygulanabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman psikolog Rukiye Karaköse değerlendirdi.