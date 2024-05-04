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Fransız uzmanlardan yeni rapor! 11 yaş altına telefon, 13 yaş altına internet yasağı tartışması

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.05.2024 12:38
Fransa çocuklarda cep telefonu yasağını tartışıyor. Fransız uzmanlar 11 yaş altındaki çocuklara cep telefonu verilmemesi, 13 yaşın altındaki çocukların ise internet erişimi olan bir telefona sahip olmamasını öneriyor. Fransa'da konuşulan rapor Türkiye'de de uygulanabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman psikolog Rukiye Karaköse değerlendirdi.
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