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Foça'da orman yangını! Ekipler alarma geçti

A Haber
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Giriş: 18.06.2022 15:07
İzmir'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter gönderildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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