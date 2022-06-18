18 Haziran 2022, Cumartesi
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Foça'da orman yangını! Ekipler alarma geçti
İzmir'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter gönderildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.