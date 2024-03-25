Fırıtına, sağanak, dolu! 23 il için meteoroloji uyardı

Megakent İstanbul yeni haftaya fırtına, yağmur ve doluyla başladı. Birçok ilçede gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Ayrıca, 23 il için de fırtına ve sağanak uyarısı var. Hem havanın notlarını hem İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktaracak.

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