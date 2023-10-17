17 Ekim 2023, Salı
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Fırıncı, tahsilat için gelen uncunun para dolu çantasını silahla gasbetti
Motosikletli ve kasklı Ali Sarı (24), Süleyman Şenci (22) ile birlikte, ortağı olduğu ekmek fırınına tahsilat için gelen uncu Mehmet A.'yı (33) tabancayla tehdit edip, aracındaki, içinde 139 bin TL bulunan çantayı gasbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklandı.