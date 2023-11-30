30 Kasım 2023, Perşembe
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Filistinli hamile kadına vahşi saldırı! Yahudi saldırgan kadını defalarca bıçakladı
Filistinlilere karşı yaşanan vahşete, dehşet verici bir örnek daha yaşandı. İsrail'in Lud kentinde çocuğunu okula götüren Filistinli hamile bir kadın, Yahudi saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan Filistinli hamile kadın, çocuğunun gözleri önünde katledildi.