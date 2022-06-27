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Felç hastası selde mahsur kaldı! Ekipler imdadına yetişti

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Giriş: 27.06.2022 17:31
Kastamonu ili İnebolu ilçesi Yunus Köyünde ikamet eden felç hastası Mustafa Çelik, bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Zarbana Çay sularının yükselmesi sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, Jandarma Komutanlığınca, AFAD  ve 112 ekipleri ile koordineli olarak mahsur kaldığı evinden kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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