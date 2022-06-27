27 Haziran 2022, Pazartesi
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Felç hastası selde mahsur kaldı! Ekipler imdadına yetişti
Kastamonu ili İnebolu ilçesi Yunus Köyünde ikamet eden felç hastası Mustafa Çelik, bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Zarbana Çay sularının yükselmesi sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, Jandarma Komutanlığınca, AFAD ve 112 ekipleri ile koordineli olarak mahsur kaldığı evinden kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.