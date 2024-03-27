27 Mart 2024, Çarşamba
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Fatih'te tartıştığı kadını darp eden esnaf tutklandı!
Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ile kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada darbedilen kadın yere düştü. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına aldı.