03 Aralık 2023, Pazar
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Fatih'te boks ringini aratmayan kavga kamerada: Gardlarını alıp yumruk attılar
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Aksaray’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurmaya başladı. Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı. Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansıdı.