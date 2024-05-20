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Fatih'te başıboş maymun görüldü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 23:45
İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.
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Fatih’te başıboş maymun görüldü!
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