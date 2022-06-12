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Eyüpsultan’da bir kadın fotoğrafının çekildiğini söyleyince arbede yaşandı

İHA
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Giriş: 12.06.2022 15:01
İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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