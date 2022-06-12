12 Haziran 2022, Pazar
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Eyüpsultan’da bir kadın fotoğrafının çekildiğini söyleyince arbede yaşandı
İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.