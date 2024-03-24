24 Mart 2024, Pazar
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Eyüpsultan'da banyo küvetiyle eşya taşıdı
İstanbul'da motosiklet sürücüsü, motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşırken, bir servis şoförü ise, aracın arkasına bağladığı iple koltuk çekti. Sürücülerin trafik güvenliğini hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.