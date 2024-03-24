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Eyüpsultan'da banyo küvetiyle eşya taşıdı

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Giriş: 24.03.2024 15:53
Güncelleme:24.03.2024 15:54
İstanbul'da motosiklet sürücüsü, motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşırken, bir servis şoförü ise, aracın arkasına bağladığı iple koltuk çekti. Sürücülerin trafik güvenliğini hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan’da banyo küvetiyle eşya taşıdı
Eyüpsultan'da banyo küvetiyle eşya taşıdı
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