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Eyüpsultan’da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı: Dehşet anları kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 12:12
Güncelleme:18.05.2024 12:12
Eyüpsultan’da asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, eğlencenin dozunu kaçırdı. Uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişinin dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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