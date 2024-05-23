Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten! Ölümlü kazada yeni gelişme

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur otomobil ile Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuş 4 kişiyi de yaralamıştı. Kazanın ardından ABD’ye kaçan Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN