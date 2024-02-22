Evlenme ve boşanma sayıları düştü! Boşanmalar en çok ilk 5 yıl içinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu evlenme-boşanma istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl hem evlenme hem de boşanma sayılarında bir düşüş söz konusu. En çok boşanma İzmir, en az boşanma ise Hakkari'de yaşandı. Ortalama evlenme yaşındaki artış sürerken yabancı gelin ve damat verileri ise dikkat çekici.

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