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Ev sahibi – kiracı uyuşmazlığına arabulucu çözümü! Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 11:56
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar artarken taraflar soluğu mahkemede alıyor. Anlaşmazlığı mahkeme yerine daha kısa sürede arabuluculuk yöntemiyle çözebilmek mümkün. Peki sistem nasıl işleyecek? Gayrımenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
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