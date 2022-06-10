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Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti...

İHA
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Giriş: 10.06.2022 11:12
Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.
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