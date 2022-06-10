10 Haziran 2022, Cuma
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Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti...
Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.