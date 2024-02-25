25 Şubat 2024, Pazar
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Eskişehir'de sokak ortasında bıçaklı kavga kamerada
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde iki grup arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar sokak ortasında acımasızca birbirlerini darp etti. Tarafların çevredeki vatandaşlara aldırmadan kavga ettiği olayda 1 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. Kavga, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi.