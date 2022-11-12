14 Kasım 2022, Pazartesi
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Eskişehir’de “ısırdı” dediği köpeğe tekme attı! Mahalleliden meydan dayağı yedi
Eskişehir’de sokak köpeğine, kendisini ısırdığı iddiasıyla tekme atan şahsa vatandaşlar adeta meydan dayağı attı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.