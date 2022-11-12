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Eskişehir’de “ısırdı” dediği köpeğe tekme attı! Mahalleliden meydan dayağı yedi

İHA
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Giriş: 12.11.2022 16:48
Eskişehir’de sokak köpeğine, kendisini ısırdığı iddiasıyla tekme atan şahsa vatandaşlar adeta meydan dayağı attı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.
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