24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eski sevgilisinin barışma talebini reddetti dehşeti yaşadı! Genç kadının yüzünü ustura ile kesti

Eski sevgilisinin barışma talebini reddetti dehşeti yaşadı! Genç kadının yüzünü ustura ile kesti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2022 16:53
Adana'nın Çukurova ilçesinde barışma teklifini reddeden eski sevgilisi A.O.'nun yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal'e 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Bilal'in cezasında 'haksız tahrik' ya da 'iyi hal indirimi' de uygulanmadı.
Genç kadının yüzünü ustura ile kesti
Genç kadının yüzünü ustura ile kesti
Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti!
Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti!
Eskişehir’de dehşete düşüren olay!
Eskişehir’de dehşete düşüren olay!
Yüzen şehir projesi hayata geçiyor
Yüzen şehir projesi hayata geçiyor
İtti... tokatladı... ısırdı!
İtti... tokatladı... ısırdı!
Yanlışlıkla gaza basınca...
Yanlışlıkla gaza basınca...
Yol çöktü tarih ortaya çıktı
Yol çöktü tarih ortaya çıktı
Çay ocağının maskotu oldu
Çay ocağının maskotu oldu
Mahmut Efendi’nin cenazesi defnedildi
Mahmut Efendi'nin cenazesi defnedildi
Mahmut Efendi’ye veda
Mahmut Efendi'ye veda
Helikopter kazasında yaşamını yitirenlere veda
Helikopter kazasında yaşamını yitirenlere veda
Cübbeli Ahmet göz yaşlarını tutamadı
Cübbeli Ahmet göz yaşlarını tutamadı
Daha Fazla Video Göster