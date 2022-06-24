24 Haziran 2022, Cuma
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Eski sevgilisinin barışma talebini reddetti dehşeti yaşadı! Genç kadının yüzünü ustura ile kesti
Adana'nın Çukurova ilçesinde barışma teklifini reddeden eski sevgilisi A.O.'nun yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal'e 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Bilal'in cezasında 'haksız tahrik' ya da 'iyi hal indirimi' de uygulanmadı.