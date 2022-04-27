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Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

DHA
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Giriş: 27.04.2022 15:08
Güncelleme:27.04.2022 15:08
Trabzon'da tartıştığı karısına kızıp yavru kedisini duvara atarak öldüren zanlı ile ilgili karar verildi. Hakim, kediyi yastık sanarak tekmelediğini belirten zanlıya indirimsiz 2 sene hapis cezası verdi. Hüküm ertelenmedi, bir üst mahkemenin onamasının ardından zanlı hapishaneye girecek.
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