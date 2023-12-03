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Esenyurt'ta vahşet: 4 gündür haber alınamayan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı! Detaylar ortaya çıktı

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Giriş: 03.12.2023 19:22
Esenyurt'ta 4 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Muhammet Ali Polat'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Polat’ın darbedildikten sonra tabancayla kafasına ateş edildiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Muhammet Ali Polat'ın öldürüldüğü günlük kiralık eve geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muhammed Ali Polat'ın ailesi, Polat'ın cinayet öncesinde 4 gün boyunca işkence gördüğünü iddia ediyor. İşte detaylar… .
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