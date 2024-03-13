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Esenyurt'ta markette komisyon kavgası! Kredi kartı ile işleme fazla ücret alınca olay çıktı! O anlar kamerada

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Giriş: 13.03.2024 11:14
İstanbul Esenyurt'ta bir market sahibi ile müşteri arasında kredi kartı komisyonu tartışması nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada her iki taraf da birbirine saldırırken, olay anları market içinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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