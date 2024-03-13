13 Mart 2024, Çarşamba
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Esenyurt'ta markette komisyon kavgası! Kredi kartı ile işleme fazla ücret alınca olay çıktı! O anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir market sahibi ile müşteri arasında kredi kartı komisyonu tartışması nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada her iki taraf da birbirine saldırırken, olay anları market içinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.