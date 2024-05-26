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Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 26.05.2024 19:49
Güncelleme:26.05.2024 19:49
Esenyurt'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Tatlıdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o saldırı anları...
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