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Esenyurt’ta hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirtti

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Giriş: 24.03.2024 11:15
Güncelleme:24.03.2024 11:15
Esenyurt’ta zincir marketten paketlerce kaşar peyniri ve tereyağını giysisinin içine sokarak çalmaya çalışan hırsız, market personeli tarafından fark edildi. Şahıs aldıklarını geri bırakırken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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