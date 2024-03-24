24 Mart 2024, Pazar
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Esenyurt’ta hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirtti
Esenyurt’ta zincir marketten paketlerce kaşar peyniri ve tereyağını giysisinin içine sokarak çalmaya çalışan hırsız, market personeli tarafından fark edildi. Şahıs aldıklarını geri bırakırken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.