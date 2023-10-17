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Esenyurt'ta çöpte yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu

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Giriş: 17.10.2023 13:23
Esenyurt Yenikent Mahallesi 665. Sokak'ta sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kişi, poşet içerisinde çöpe atılmış kız bebeğine ait cesedi fark etti. Durum mahalle muhtarı tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Mahalle muhtarı Önder Ay, "Yoldan geçerken vatandaş çöpleri karıştırıyor. Çöpleri karıştırınca bebek cesedi olduğunu görüyor. Biz de geldik baktık gerçekten ölmüş. Kanlı bezleri var, kordonu vardı" diye konuştu.
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